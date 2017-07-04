دي ميستورا يجتمع مع وفد المعارضة السورية المسلحة في أستانا

موسكو — سبوتنيك. ويضم وفد المعارضة المسلحة في اجتماع "أستانا 5" الدولي حوالي 10 ممثلين عن الفصائل السورية المسلحة، من بينهم العميد الركن أحمد بري، وياسر عبد الرحيم، قائد غرفة العمليات فتح حلب، فيلق الشام.