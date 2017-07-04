الشرطة العراقية تحاصر "داعش" من كل الجهات في وكره الأخير

وأوضح جودت، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، اليوم، أن قطعات الشرطة الاتحادية تندفع من ثلاثة محاور، لتحرير منطقة النجفي آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في المدينة القديمة.

وأضاف جودت، أن وحدات من اللوائين التاسع، والعاشر، من الشرطة الاتحادية، توغلت من جهة الغرب باتجاه منطقة النجفي، وجامع الشيخ أبو العلا.

وأكمل، كما اندفعت "وحدات النخبة" من الجنوب باتجاه شارع خالد بن الوليد، مع تقدم وحدات اللواء 19 مسنود بالفرقة الآلية من جهة النهر باتجاه شارع النجفي.

وبعد أن تحرر الشرطة الاتحادية، منطقة النجفي، يصبح قاطعها في عمليات المدينة القديمة، مكتملا، بانتظار إعلان النصر على "داعش" الإرهابي واقتلاعه من كامل الموصل، قريبا.

وبث المكتب الإعلام للشرطة الاتحادية، في بيان تلقت مراسلتنا نسخة منه، مساء الأحد الماضي 2 تموز، خسائر تنظيم "داعش" التي تكبدها بتقدم قطعات الشرطة في عمليات "قادمون يا نينوى" التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، حتى الأول من تموز الحالي، وتضمنت تحرير 190 منطقة، و128 هدفاً حيوياً، واستعادة السيطرة على 2604 كم مربع.