وزير الخارجية القطري: نقول كفى للأكاذيب عن دعم قطر للإرهاب

© Sputnik. Iliya Pitalev وزير الخارجية الألماني: رد قطر على كان نزيها ولديها استعداد للحوار

وأعرب الوزير القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز، عقب لقاء جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة: " نقدر ونثمن الموقف الذي اتخذته ألمانيا الاتحادية منذ بداية الأزمة، حيال الإجراءات المتخذة ضد قطر".

وقال، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "الرد على مطالب الدول العربية جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي".

كما أكد الوزير القطري أنه لا يوجد حل للأزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات، مؤكداً أن عقوبات الدول العربية إجراءات غير قانونية بذريعة مكافحة الإرهاب.

يتبع…