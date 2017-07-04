"سبوتنيك" تنشر حصيلة تطهير ما تحرر من "داعش" في الموصل القديمة (صور)

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO إنقاذ مدنيين بعد ساعات طويلة من دفنهم في الموصل القديمة

زود قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، مراسلتنا، بصورة حصيلة تطهير المناطق المحررة في المدينة القديمة، من مخلفات وعناصر "داعش"، طوال يوم أمس الإثنين، وتضمنت:

مقتل 79 عنصرا من "داعش"، على يد الشرطة الاتحادية، ومن بينهم 42 عنصرا قتلتهم قوات التحالف، و11 بضربة لطيران الجيش، و13 بواسطة الطائرات المسيرة، وتمكن فوج القناصين من قتل 6 دواعش.

وقتل الطيران العراقي، قناص لتنظيم "داعش"، فيما اعتقلت القوات إرهابيا، وأخلت 220 مدنياً من الذين كانوا رهائن كدروع بشرية بقبضة تنظيم التنظيم الإرهابي.

وعالج طيران الجيش العراقي 10 بنايات مفخخة من قبل "داعش" الإرهابي، واستطاعت الفرقة السادسة من الشرطة تدمير سيارة نوع "شفل" مفخخة، وعثرت على كميات من الصواريخ والعتاد وهي:

20 قاذفة صواريخ، وثمانية صواريخ (SPG9)، وذخيرة 12,5 ملم بكمية (150)، و13 حشوة معالجة.

وأكد قائد الشرطة، الفريق جودت، في تصريح لمراسلتنا، اليوم، أن عمليات التطهير مستمرة للشوارع والمفترقات من الألغام والأفخاخ ومخلفات الدواعش، في المناطق المحررة، من سيطرة "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة.

وأوشكت القوات العراقية، على إنهاء وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة، وما تبقى إلا أيام قليلة ويعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، النصر وتحرير الموصل بالكامل.