مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يطالبون بـ"تحرير قطر"

فقد كتب المواطن السعودي عبد الله سعيد "إن الانذار هو لشعب قطر وإن تحرير قطر سيكون للمنطقة وللحرب ضد الإرهاب ومؤيديه"، وذلك وفقاً لشبكة بريتبارت الإخبارية الأمريكية.

​وقد نشر سادون الكواري، أحد مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية في قطر، صورة للقطريين جالسين على الأرض خلال لقاء مع زعيم حركة "حماس"، خالد مشعل، والشيخ يوسف القرضاوي، وكتب: "يقول أصدقائي وضعنا عظيم! كيف هو عظيم عندما يجلس مواطنونا على أقدام هؤلاء الخونة الذين يجلسون على الكراسي كما لو كانوا قادتنا. إن تحرير قطر هو واجبنا ".

يقول لى صديقى احنا فى عز!!!

"اي عز وحنا يالقطريين عند اقدام الخونه المتجنسين وهم جالسين على الكراسي متزعمين علينا"#تحرير_قطر واجب علينا✋️ pic.twitter.com/gSfFbNacX0 — سعدون الكواري (@Sadon22121) July 2, 2017

​وكتب علي المصلماني: "التعليم والطب مجاني، والكهرباء والماء مجانية، وحتى حفلات الزفاف لدينا مجانية، والخبز والسكر مجاني والأرض مدعومة. ولدينا أعلى دخل في العالم؟ تحرير قطر من بالضبط؟"

تعليمنا وعلاجنا بلاش، كهربتنا وماينا بلاش، قاعة زواجنا بلاش، حتى عيشنا وسكرنا بلاش، وأرض وقرض، وأعلى دخل فالعالم. #تحرير_قطر من إيش مافهمت؟ — علي المسلماني (@AliAlmslmani) July 2, 2017

وكتبت صحيفة "الأخبار السعودية"، "مطالب كثيرة تدعو القوات السعودية للدخول إلى الدوحة وتحريرها من تميم ووالده واختيار أمير آخر من عائلة الطعاني".

وكتب السعودي خالد المديفر: "الأمة القطرية تضررت كثيراً بسبب تميم وبسبب دعمه للإرهاب ودخول الإيرانيين والأتراك إلى قطر، ويدعو الشعب القطري، قوى الخليج إلى أن تنقذه بسرعة من الظلم".

وقالت امرأة سعودية تدعى أمول: "تميم مجرد دمية تملأ دور الأمير الذي يقرأ الخطب التي كتبها والده. "قطر بحاجة إلى شخصية قادرة على جلب قطر وسياساتها وإيديولوجيتها إلى الخليج".

​وسخر القطري أبو فارس، من السعوديين ورغبتهم في تحرير قطر، وكتب: "أولئك الذين يسمعونك يمكن أن يعتقد أن السعوديين ألمانيا النازية. تذكر أن الجيش السوداني يدافع عن حدودك مع اليمن".

قال #تحرير_قطر قال



اللي يسمع السعوديين يقول أنهم ألمانيا النازية



إرحمنا يا جيش هتلر



ترى حدودكم مع اليمن يحميها جيش سوداني 😂 — أبو فارس القطري (@abufares_qatar) June 30, 2017

​كما انتقد الكاتب والناشط القطري عبد الله البزين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكـرها بأن جزر الإمارات تحتلها إيران، وكتب: "إن شخص سيادته وفخره يتضرر وجزره (47 عاما) وما يعطيه للمحتل (ايران) هو القبلات فقط وهو آخر من يتكلم عن التحرر".

من انتهكت سيادته وكرامته باحتلال جزره منذ 47 عاماً ومازالت منتهكه ولم يجد المحتل منه ألا التبويس، هو آخر من يتحدث عن التحرير#تحرير_قطر — عبدالله الوذين (@abqatar) June 30, 2017

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