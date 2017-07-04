المشاركون في مفاوضات أستانا يوافقون على فكرة تشكيل لجنة المصالحة الوطنية

© AP Photo/ Sergei Grits مع انطلاق "أستانا 5" هدوء حذر في الجنوب السوري وتصعيد في الشمال

أستانا — سبوتنيك. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ"سبوتنيك": "البيان سيتضمن بند تشكيل لجنة المصالحة الوطنية، من المقرر أن تتشكل من ممثلي السلطات السورية ومن سكان محليين ذوي نفوذ، ووجهاء".

وستناقش هناك المسائل الداخلية، بما في ذلك مسألة الأمن، وسيكون ذلك مقتصرا على السوريين فقط، بدون أي وساطة".

وأضاف المصدر ذاته: " الجميع موافقون على فكرة إنشاء اللجنة، كانت هناك مخاوف بأن هذه العملية ستكون بديلا عن جنيف، لكن هذه المخاوف تم إزالتها".