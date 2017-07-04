رئيس الوزراء العراقي: الدعوة للقتال خارج الحدود غير صحيحة وتخالف الدستور

© AP Photo/ Karim Kadim رئيس وزراء العراق حيدر العبادي يعلن نهاية "داعش"

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم، إن "المطالبات بالقتال خارج الحدود غير صحيحة ويجب إبعاد العراق عن المخططات الإقليمية وعلينا التركيز على قتال "داعش" الإرهابي".

وأضاف "موقفنا التعامل فقط مع الحكومة السورية ولا نتعامل مع ميليشيات أو مجاميع مسلحة تتصارع داخل سوريا أو مع قوات الحكومة هناك".

وأكد "أدعو جميع الأخوة إلى الابتعاد عن القتال خارج الحدود، خاصة وأن دعوة المرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني واضحة بالجهاد داخل العراق".

وشدد العبادي على "عدم التدخل بشؤون أية دولة جوار "مبينا أن "الضربة الجوية العراقية في البوكمال السورية كانت بالتنسيق مع الحكومة السورية".

وتابع "رئيس الوزراء لا يستطيع فرض أي موقف على أية كتلة سياسية ما دامت ملتزمة بالقانون، منوها إلى أن المؤتمر المزمع عقده منتصف الشهر الحالي يمثل عودة للمربع الأول عبر التكتل الطائفي".