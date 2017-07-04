اجتماع رؤساء أجهزة مخابرات مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة

ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر عن "مصادر مطلعة" تفاصيل بشأن اللقاء، الذي جاء قبل يوم من اجتماع مقرر بين وزراء خارجية الدول الأربع، لمناقشة ما إذا كانت ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر التي اتهمتها هذه الدول بدعم الإرهاب.

وتنفي الدوحة الاتهامات وسلمت إلى الكويت التي تتوسط في حل الأزمة ردها على 13 طلبًا سيدرسه اجتماع الأربعاء.