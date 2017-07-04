على حيدر: لجنة المصالحة الوطنية السورية تشمل السوريين فقط

موسكو — سبوتنيك. وقال حيدر في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "من المفترض أن هذه اللجنة ستضم السوريين فقط، الذي سيتعاملون مع المسائل التي تخص المصالحة الوطنية".

وتابع: "ممثلو الدول الأخرى، بما في ذلك ضامنوا عملية أستانا، لن يشاركون فيها، يمكنهم تقديم الدعم في البداية للهيئة الجديدة، علاوة على ذلك، نحن ننتظر منهم ذلك".

وأضاف أن سوريا تخلصت تمامًا من الأسلحة الكيميائية، ولكن حتى لو كانت موجودة، من الصعب أن نتصور أن دمشق سوف تستفيد من استخدامها.

وأضاف أن سوريا تخلصت تمامًا من الأسلحة الكيميائية، ولكن حتى لو كانت موجودة، من الصعب أن نتصور أن دمشق سوف تستفيد من استخدامها، مشيرًا إلى أن الجيش السوري يحقق انتصارات بدون استخدام أسلحة الدمار الشامل، " ولكن على ما يبدو، الكثيرين هذا لا يعجبهم".