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01:38 05 يوليو/ تموز 2017
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

    الكاتب السعودي صاحب مقال مدح سلمان يلجأ للقضاء

    © AFP 2017/ MANAN VATSYAYANA
    العالم العربي
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    أعلن الكاتب السعودي رمضان جريدي العنزي، أنه سيلجأ إلى القضاء للدفاع عن نفسه بعد يومين من صدور قرار بمنعه من الكتابة في وسائل الإعلام السعودية.

    الملك سلمان
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    وقف كاتب ومعاقبة صحيفة سعودية نشرت مقالا مدح الملك سلمان
    جاء قرار المنع بعد نشر الكاتب مقالا أثار الجدل، حيث وصف فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بصفات الذات الإلهية.

    وأضاف العنزي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "أبدى عدد من المحامين الكبار رغبتهم التامة بالترافع عني ضد كل من شكك في عقيدتي وتوحيدي وإيماني أو لمز أو همز بي أو أشار لي بسوء، وسأفعل عاجلًا"، بحسب "إرم نيوز".

    وتابع: "سأوضح لاحقًا وبالتفصيل المبين للعقلاء الخيرين بعد فترة ليست بالطويلة سبب تلك الهجمة الظالمة الهوجاء، أهدافها ومن وراءها والعاملين عليها".

    كان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر تكليفًا بإيقاف كاتب مدحه في مقال اعتبر به "مساس بجناب التوحيد، بعد أن اتجه الكاتب إلى مدح الملك والثناء عليه بأوصاف مغالية".

    ​وبحسب موقع سبق السعودي فإن الملك سلمان وجَّه خطابًا لوزير الثقافة والإعلام، جاء فيه أنه اطلع "على ما نشرته صحيفة الجزيرة في عددها أمس الجمعة بقلم رمضان بن جريدي العنزي".

    ​وأضاف سلمان "لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام".

    ولا يزال العنزي يحتفظ في حسابه بموقع “تويتر” بتعريف نفسه ككاتب رأي في صحيفة “الجزيرة” بالرغم من توقف الصحيفة عن نشر مقالاته شبه اليومية وحذف مقاله المثير للجدل، إضافة لمنعه من الكتابة في وسائل الإعلام السعودية.

    وكان العنزي وصحيفة “الجزيرة” قد اعتذرا عن المقالة بشكل متتابع بعد تدخل الملك سلمان في القضية عقب موجة استياء واسعة من المقالة وكاتبها والصحيفة على حد سواء، إذ اعتبرت مسيئة للذات الإلهية في بلد يطبق الشريعة الإسلامية ويحتل الدين فيه كل جوانب الحياة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مقال, مدح, كاتب سعودي, الذات الإلهية, أخبار السعودية, رمضان جريدي العنزي, سلمان, السعودية
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