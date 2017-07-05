فيلق الشام: مستعدون للإفراج عن الأسرى الموجودين لدينا

© AP Photo/ Sergei Grits مراقبة مناطق خفض التصعيد في سوريا تستمر لمدة 3 أشهر

وقال عبد الرحيم في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، في رده على سؤال حول عدد المعتقلين الموجودين عند فصائل المعارضة "يوجد عدد قليل، ليسوا معتقلين بل أسرى حرب، ليس لدينا أي معتقل مدني، هم أسرى استطعنا القبض عليهم أثناء العمليات الحربية، ونحن نتحدى النظام أنه ليس لدينا أي معتقل مدني، نحن ليس لدينا أجهزة مخابرات، هو من لديه معتقلين، يجب التفريق بين المعتقلين والأسرى، رغم ذلك نحن مستعدون للإفراج عن الأسرى الذين لدينا وأسرناهم خلال العمليات العسكرية، أي شيء مقابل خروج معتقلينا من النساء والاطفال".

وخلص عبد الرحيم إلى القول "عدد قليل جدا، لا يتجاوز المئات".