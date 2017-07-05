مقتل 5 مدنيين بسقوط قذيفة على شاطئ في العاصمة الليبية

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori مسلحون يعتدون على قافلة للأمم المتحدة في غرب ليبيا

وقالت وزارة الصحة الليبية إن القذيفة استهدفت شاطئاً مكتظاً بالعائلات، التي لجأت إلى البحر هرباً من حرارة الطقس، مؤكدة أنها لا تعرف الجهة التي أطلقتها، ولا إذا كانت قد أصابت المكان عن طريق الخطأ أو بطريقة متعمدة، وذلك وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

من جهته، قالت وزارة الداخلية الليبية إن "أقارب شخص، قتل في اشتباكات أمس الثلاثاء بين جهة أمنية ومجموعة خارجة عن القانون، وراء إطلاق القذيفة التي أصابت مصيفا قرب مطار معيتيقة".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس صراعا بين المليشيات المسلحة المتناحرة على السلطة، وتشتبك هذه المليشيات بين الحين والآخر في نزاعات محلية على الأراضي والنفوذ.