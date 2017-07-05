بدء الاجتماع الأول للمجلس الانتقالي في عدن

وقال مصدر مسؤول في المجلس لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 5 يوليو/ تموز 2017، إن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس والذي كان مقرر عقده منذ أسابيع في محافظة المكلا، وحالت ظروف الجولة التي قام بها العيدروس وعدد من الأعضاء بالخليج دون انعقاد الاجتماع.

© Sputnik. Ali Salem المجلس الانتقالي... علاقتنا بالشرعية تحكمها مصالح الجنوب

وعن المتوقع صدوره عن هذا الاجتماع، قال المصدر إن اجتماع اليوم "تأسيسي"، لاستكمال باقي هياكل المجلس ووضع الأسس التي سوف يسير عليها خلال المرحلة المقبلة، بجانب الأولويات التي سيتم طرحها على جدول الأعمال في اللقاءات القادمة وعلى رأسها "الوحدة مع الشمال"

ومن المقرر أن يصدر المجلس في أعقاب هذا الاجتماع بيان صحفي حول ما تم خلال الجلسة والخطط المستقبلية.

يذكر أن المجلس الانتقالي قد تم الإعلان عنه في أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، في أعقاب تظاهرات مليونية دعى لها "الحراك الجنوبي" بعدن، بعد قرار الرئيس اليمني هادي بإقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وهو أحد قادة الحراك، وتعيين مستشاره السياسي عبد العزيز المفلحي محافظاً لعدن، وهو ما اعتبره الجنوبيون مرحلة جديدة تؤسس لها الحكومة لتفريغ القضية الجنوبية من مضمونها وتصوير الأمر على أنه عملية "انفصال".