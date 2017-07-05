تدمير آلية لـ "داعش" والقضاء على العديد من إرهابييه في دير الزور

© AP Photo/ The website of Islamic State militants تنظيم "داعش" ينسحب من جميع مواقعه في ريف حلب

وأفاد مراسل "سانا" في دير الزور بأن وحدة من الجيش دمرت برمايات مركزة آلية لتنظيم "داعش"، وقضت على العديد من إرهابييه في قرية البغيلية بالريف الغربي.

وأشار المراسل إلى أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية على مقرات لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الثردة وبادية التيم وأحياء الرشدية والحميدية والحويقة وحويجة كاطع وقريتي الجنينة والبغيلية، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بين الإرهابيين وتدمير مدفع لهم.

ودمر سلاح الجو، أمس، دشما وتحصينات وآليات لإرهابيي "داعش" وقضى على عدد منهم، بعضهم من جنسيات أجنبية في غارات على تحصيناتهم وتجمعاتهم ونقاط إمدادهم في محيط الفوج 137 وسرية جنيد ومنطقة الكرفانات والعرفي ومعبر الجفرة والزراعة ودوار الحلبية والحسينية والحويقة.