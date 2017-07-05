روسيا توقع مع مصر عقد توريد "كا-52ك" لسفينتي "ميسترال"

وأضاف ميخييف أن هناك أيضا اتفاق على تحديثات لأنظمة تشغيل المروحيات الروسية، وأن هذا سيكون من خلال عقد منفصل، يتوقع أن يتم توقيعه هذا العام، لكن الأمر يعتمد على مصادر التمويل.

وأشار رئيس الشركة إلى أن سفينتي الميسترال قد انضمتا بالفعل إلى البحرية المصرية، لذلك فإن القاهرة مهتمة بتوقيع العقد في أقرب وقت ممكن لتتمكن من التشغيل الكامل للسفينتين.

وكانت روسيا قد فازت، في وقت سابق، بمناقصة لتوريد مروحيات "كا-52 ك"، التي تعتزم مصر وضعها على حاملتي الطائرات ميسترال.

يذكر أن روسيا تعاقدت مع فرنسا، في وقت سابق، لبناء سفينتي ميسترال، لكن بسبب الأزمة الأوكرانية لم تسلمهما فرنسا، فحصلت عليهما مصر.

وتعد مروحيات "كا 52 ك" تعديلا للمروحية الهجومية "كا 50" والمعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للكشف وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

والسمة الرئيسية المميزة للنسخة البحرية للمروحية هي النظام الناقل، والذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".



