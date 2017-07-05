مصر...مقتل ضابطين ومجند في حادث إرهابي بالعياط

ونعى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الشهداء الذين راحوا ضحية الحادث، وهم 2 من الضباط المتقاعدين ومجند، مؤكداً أن القوات المسلحة وقوات الشرطة تمشطان المنطقة للقبض على الإرهابيين مرتكبي الحادث.

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وأضاف المتحدث العسكري المصري في بيانه "تتقدم القوات المسلحة المصرية إلى أسر الشهداء بخالص العزاء، داعين الله أن يتغمدهم بواسع مغفرته".

من جهته، قال مصدر أمني إن القيادات الأمنية والعسكرية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم فرض طوق أمني موسع حول المنطقة التي وقع فيها الحادث، وجاري البحث والتحري للتوصل إلى مرتكبي الحادث.