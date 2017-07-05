بدء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر بالقاهرة

ويتوقع أن يبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تسلم في جدة، مساء الثلاثاء، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد عبدالله الصباح، رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بغية وقف الدوحة لدعم الإرهاب وتمويله.
وقال الجبير في تصريحات سابقة، "نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً". وأكد أن "أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014".
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