الحفل المغربي الذي أثار الجدل في السعودية (فيديو)

© AFP 2017/ Saul Loeb ترامب يقتحم حفل زفاف...والسبب غريب

وجاء رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في الحفل فنانات مغربيات يرقصن ويغنين في المهرجان ذي الطابع الفلكلوري.

يعتبر الحفل واحدًا من عشرات المهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية التي نظمتها هيئة الترفيه الحكومية بمناسبة عطلة عيد الفطر وانتهي، يوم الاثنين الماضي، بعد أربعة أيام من العروض اليومية في منتجع الفيصلية.

وتصدر وسم "الترفيه تسوق لراقصات مغربيات" قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً في الممكلة العربية السعودية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو للمهرجان الذي حضرته العائلات في قاعة مغلقة.

فيه هذه القاعه المزدحمة بالعزوبيه يغني ويرقص عدد من المغربيات امام الرجال والعوائل برعاية الترفيه @GEA_SA

#الترفيه_تسوق_لراقصات_مغربيات pic.twitter.com/Q70yNSVDhF — د.معروف (@Dralmarof) July 5, 2017

​وتباينت الآراء حول الحفل، ففريق من السعوديين رأى أنه يمثل خروجًا عن العادات والتقاليد المحافظة للعائلات السعودية، وفريق آخر يرى أن المهرجان من أفضل الفعاليات التي نظمتها الهيئة منذ إنشائها العام الماضي.

الترفية ومن خلال برنامج #جونا_مراكش

تقيم تمثيلية لحفلة زواج مغربي بمغربيات في مكان يعج بالإختلاط والتبرج والموسيقى يهدف لتغيير هوية المجتمع pic.twitter.com/etXMk27oT7 — محتسب المجتمع (@MMujtama) July 5, 2017

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