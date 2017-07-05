الطائرات الروسية تساهم في تحرير محطة "تي-3" شرق حمص (فيديو)

ذكرت مصادر عسكرية أن قوات "لحزب الله" فرضت سيطرتها على التلال الاسترتيجية لمحطة T-3.

وبحسب المصادر العسكرية، فإن الهجوم سبب أضرارا جسيمة للإرهابيين، كما شارك في العملية "الفيلق 5" الذي تشرف على تدريبه القوات الروسية.