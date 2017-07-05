الحريري في جولة دولية الشهر القادم

© Sputnik. Vladimir Roldionov الرئيس اللبناني يكلف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة

بيروت — سبوتنيك. قال وزير الإعلام اللبناني، ملحم رياشي، إن الحريري "أبلغ مجلس الوزراء أنه سيزور الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في شهر آب/ أغسطس المقبل، بالإضافة إلى موسكو وباريس"، مشيراً إلى أن "الوفود الرسمية لهذه الزيارات ستشكل قريباً".

من جهة ثانية، رفض مجلس الوزراء اللبناني التشكيك بدور الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب، مجدداً دعمه للقوات المسلحة اللبنانية، ومشدداً على أن "كل صوت يشكك في صدقية الجيش مرفوض".

كما حذر مجلس الوزراء اللبناني من "تحوّل مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهابيين"، داعيا "الجيش والشعب إلى التعاون لمحاربتهم".

إلى ذلك، لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفاً من الدعوات التي أطلقتها جهات عدّة، من بينها "حزب الله" للتفاوض مع الحكومة السورية لإعادة اللاجئين.

ونقل وزير الإعلام اللبناني عن الحريري قوله إن "مسألة التواصل مع النظام السوري عليها خلاف"، مضيفاً "نحن نريد عودة النازحين إلى بلادهم اليوم قبل الغد لكن ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة التي عليها أن تضع خطة آمنة لهذه العودة واتفقنا على وضع الملفات التي تثير الخلافات جانبا".