إسماعيل هنية: مصر وقطر عملتا لصالح غزة

غزة — سبوتنيك. وقال هنية، في خطاب جماهيري ألقاه في غزة مساء اليوم:

إنه منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم بدأت بشكل متسارع التحركات لابتزاز القوى العربية والإسلامية المنهكة والمستنزفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد هنية بدور كل من حكومتي مصر وقطر في العمل لصالح أهالي قطاع غزة، حيث قال:

نشكر مواقف دولة قطر ودعمها الذي أحدث نقلة نوعية في حياة الناس في غزة.

وعن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، قال:

وجدنا من المسؤولين في مصر كل الاستعداد للعمل من أجل معالجة أزمات غزة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيحبط كل محاولات توطين أبناءه خارج أراضيهم، مؤكداً أنه لا تراجع عن حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.