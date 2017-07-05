أكثر من مليار دولار لإصلاح البنية التحتية في مدينة الموصل

وتوقع قادة عراقيون تحقيق نصر نهائي في الموصل هذا الأسبوع بعد هجوم ضار استمر ثمانية أشهر على مدينة كان يقطنها مليونا شخص وهو ما حصر تنظيم "داعش" في منطقة لا تزيد مساحتها عن 1500 متر مربع بجانب نهر دجلة.