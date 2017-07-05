أبو الغيط: لا حديث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية حاليا

موسكو — سبوتنيك. وقال أبو الغيط لوكالة "سبوتنيك":

لدينا بعض التحسب، وهو منطقي، من أن تتحول مناطق التهدئة الى مناطق دائمة ومنعزلة في ما بينها وتخضع لتأثيرات الضامنين الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا، دائما الشأن العربي يجب أن يكون نتيجة لتصرفات عربية.

وأشار أبو الغيط إلى أنه لا حديث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ وزير الخارجية الروسي لافروف بمخاوفه، ومن جانبه أكد لافروف أن روسيا تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وتابع قائلا:

أبلغت الوزير الروسي بمسالة الخشية من ذلك، وما هو الضمان لعدم تطور الموقف ليكون هكذا، فأجابني- أولا ليس هذا هدف روسيا، بل العكس، روسيا تبغي الحفاظ على الدولة السورية ووحدة اراضيها.