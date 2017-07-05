أبو الغيط يوضح مدى إمكانية تشكيل قوة دفاع عربي مشترك

موسكو — سبوتنيك. وقال أبو الغيط لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول الآليات التي تتبعها جامعة الجول العربية لتسوية الأزمات العربية:

الآلية الوحيدة المتاحة هو التوافق العربي، إذا غاب التوافق العربي لا آليات ولا مبادرات والتوافق العربي في هذه اللحظة غير موجود.

وحول إمكانية تشكيل قوة دفاع عربي مشترك، وهل يمكن أن تكون القوة العسكرية الإسلامية في الرياض بديلا عنها قال أبو الغيط:

هذا أيضا يمثل الإرادة العربية، عندما يلتقي العرب على الإرادة سوف تقام هذه القوة سواء عربية أو إسلامية، وحتى هذه اللحظة لا أرصد توافقا عربيا عربيا فيما يتعلق بإقامة هذه القوة العربية.