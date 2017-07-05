المجلس الانتقالي يحذر حكومة هادي: صبرنا قارب على النفاذ

وأشار هندا، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إلى أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الأول في مقرها بالعاصمة عدن برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس وبحضور أعضاء الهيئة، وتم مناقشة عدد من التقارير والقضايا المدرجة في جدول أعماله.

من جهته أكد الزبيدي خلال كلمته الافتتاحية على أن المجلس استحقاق وطني جنوبي يستهدف المضي بالشعب نحو تحقيق أهداف ثورته ومقاومته، المتمثلة في تحقيق الاستقلال، وبناء دولة الجنوب الفيدرالية على كامل الأراضي الجنوبية وفق حدودها المعروفة دولياً، مشدداً على تمسك المجلس بشراكته وشراكة شعب الجنوب مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

وعن جولة الزبيدي الخليجية والتي جاءت بعد الإعلان عن قيام المجلس في شهر مايو/ آيار الماضي، أوضح هندا، أن أعضاء هيئة رئاسة المجلس استمعوا إلى تقريرعن نتائج زيارات قيادة المجلس إلى عدد من الدول العربية والصديقة، وأشارهاني بن بريك نائب رئيس المجلس في سياق التقرير إلى أن تلك الزيارات واللقاءات حققت نتائج مثمرة في سياق تعزيز دور المجلس بصفته قيادة سياسية تعمل على إنقاذ إرادة شعب الجنوب.

وتابع هندا، أن رئاسة المجلس أقرت مواصلة اجتماعها حتى الانتهاء من إقرار مشاريع وثائق المجلس وإقرارآليات استكمال هيئاته وفروعه في كافة محافظات الجنوب.

ولفت هندا، إلى أن المجلس ناقش الأوضاع المتردية في البلاد من الناحية الخدمية، وحمّلت الهيئة حكومة الشرعية المسؤولية كاملة عن كافة صنوف الحرمان والمعاناة ومواصلة عقابها الجماعي لشعب الجنوب، ودعا دول التحالف العربي للضغط على الحكومة للقيام بمسؤولياتها كاملة وإيقاف عبثها بحياة مواطني الجنوب، مؤكدأ أن صبر الجنوبيين على وشك النفاد، وأن المجلس الانتقالي الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ذلك العبث الممنهج والإمعان في تعذيب أبناء الجنوب. على حد تعبيره.

وحول مليونية الجمعة 7 تموز/ يوليو، قال هندا، أن المجلس شدّد على رفض نهج الاحتلال تعبيراً عن التفاف أبناء الجنوب حول هدفهم الاستراتيجي، ودعا إلى نبذ كل أشكال التعصب السياسي والمناطقي وتعزيز وحدة الصف الجنوبي بوصفها ضرورة وطنية لإنجاز كافة الأهداف، مؤكدأ على إصرارالمجلس على المضي لاستيعاب كافة الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية الجنوبية في هيئات المجلس.

ولفت هندا، إلى أن هيئة رئاسة المجلس ستواصل اجتماعها غداً لاستكمال الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.