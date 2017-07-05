بالفيديو...القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية يعلن تحرير مدينة بنغازي

وفي بيان مصور بثه مكتب الإعلام في القوات المسلحة الليبية قال حفتر:

بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه دام أكثر من 3 سنوات متتالية دون توقف تحمل خلالها المواطن مرارة الحرب وقسوتها، وقدم فيها الجيش الوطني أرواحه ودماءه ليحيا الوطن حراً أبياً ويعيش المواطن في أرضه كريماً وسيداً عليها.

وبعد أن قدمنا قوافل من الشهداء الأبرار مرفوعي الرأس منتصبي القامة في ساحات الشرف…تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريراً كاملاً غير منقوص.

وأعلن المشير حفتر انتصار الجيش الوطني الليبي في معركة الكرامة ضد الإرهاب

نصرا مؤزرا من عند الله عز وجل لتدخل بنغازي ابتداء من اليوم عهدا جديدا من الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار والعودة إلى الديار بعد أن كسرنا قيود الظلم والقهر وحواجز الرعب التي سعى الإرهاب إلى بنائها في نفوسنا لتحل محلها مشاعر الطمأنينة والأمل. والثقة بالنفس ونرسم معا بإرادتنا الحرة طريقنا نحو المستقبل.

وتقدم بالتهنئة للشعب الليبي في كافة أنحاء ليبيا وخالص الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة على مساندتها لليبيا والوقوف إلى جانبها