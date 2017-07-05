اليمن: أكثر من 11 قتيلا وجريحا بمعارك في مأرب وإصابة 10 بغارات على صنعاء

© REUTERS/ JONATHAN ERNST صحيفة بريطانية تكشف سر وقوف ترامب مع السعودية ضد قطر

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": إن قوات الرئيس هادي شنت هجومين على مواقع للحوثيين صوب منطقة مخدرة، الأول من منطقة الزعابلة الرابطة مع وادي الضيق، والآخر من الكمب الرابط مع الجدعان، وهاجم الجيش اليمني مواقع شرق جبل مرثد الاستراتيجي المطل على صرواح، وأن معاركا اندلعت في تلك المناطق خلفت قتلى وجرحى.

وفي هذه الأثناء، نفذ مسلحو "أنصار الله" هجومين على تجمعات للجيش اليمني كانت تستعد للزحف من معسكر كوفل باتجاه وادي الربيعة والمشجح في صرواح.

ووفقاً للمصدر فإن مواجهات عنيفة ساند فيها طيران التحالف قوات الرئيس هادي بنحو 8 غارات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بينهم "أبو محمد" قائد الكتيبة الثالثة في اللواء (203) التابع للجيش اليمني والمشكل حديثاً ومقره معسكر صحن الجن، كما قتل وجرح 11 عسكرياً بإعطاب الحوثيين 3 آليات للجيش اليمني.

أما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، أفاد المصدر باقتحام المسلحين الحوثيين مواقع تتمركز فيها قوات الجيش اليمني جنوب منطقة السلان بمديرية المصلوب، فيما لقي عسكريون آخرون مصرعهم بانفجار لغم أرضي في مديرية خب والشعف.

وعلى صعيد متصل، هاجمت جماعة "أنصار الله" مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة عرق العبيد شرق الفيض والورش صوب المجمع الحكومي بمديرية المتون، وشهدت المنطقة مواجهات استمرت لساعات.

وفي المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، الرابطتين بين الشمال والجنوب، تمكن المسلحون الحوثيون من استعادة السيطرة على مواقع في وادي المفاليس التابع لمديرية حيفان في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، والرابط مع طور الباحة في الصبيحة بمحافظة لحج جنوب البلاد، عقب قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف مواقع للجيش اليمني.

وأعطب مسلحو جماعة "أنصار الله" آلية عسكرية لقوات الرئيس هادي شرق مديرية المخا، فيما أغار طيران التحالف على منطقة البرح ومفرق الوازعية بـ7 غارات. وفي السياق، أصيب 10 يمنيين بجراح بليغة بـ13 غارة لطيران التحالف على وادي سهام في مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 3 غارات للتحالف على مديرية الظاهر، وغارتين على وادي الإمارة في مديرية كتاف.