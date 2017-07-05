قطر: سننظم بطولة كأس العالم 2022 بشكل جذاب ورائع

وأشار الوزير إلى أنه مهما كانت الإجراءات التي تتخذها الدول المقاطعة فيجب احترام القانون الدولي، وأضاف أن قطر لم تقوض أمن مجلس التعاون الخليجي أبدا وهو "أمر مشهود لنا دائما"، وفقا لـ"يورونيوز".

© Sputnik. Alexey Kudenko بالفيديو... نبوءة تهدد إقامة كأس العالم 2022 في قطر

وقال محمد عبد الرحمن آل ثاني أيضاً إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالإرهاب.

وفي معرض حديثه عن العلاقات مع إيران، قال الوزير أنه يجب الوصول إلى علاقات بناءة وصحية مع إيران. كما يجب التعايش جنبا إلى جنب وبسلام مع إيران والتعامل في مجال الطاقة والنفط.

وعن تنظيم كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022، قال إنه حتى وإن استمرت المقاطعة، فستضمن الدوحة احتضان فعاليات كأس العالم بشكل جذاب ورائع.

يشار إلى أنه في الـ 5 من حزيران/ يونيو، قطعت كل من العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية" وآخذة عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الإمارة الغنية إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر يوم الإثنين ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية.