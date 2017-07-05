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00:22 06 يوليو/ تموز 2017
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    استاد كرة القدم

    قطر: سننظم بطولة كأس العالم 2022 بشكل جذاب ورائع

    © Sputnik. Alexey Kudenko
    العالم العربي
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    نظم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ندوة صحفية في معهد تشاتام هاوس بلندن تطرق فيها إلى قضية المقاطعة التي اعتبرها اعتداء واضحا وإهانة للدولة القطرية، كما ذكر أن الدوحة جاهزة لدخول مفاوضات بناءة تحافظ على سيادة بلاده.

    وأشار الوزير إلى أنه مهما كانت الإجراءات التي تتخذها الدول المقاطعة فيجب احترام القانون الدولي، وأضاف أن قطر لم تقوض أمن مجلس التعاون الخليجي أبدا وهو "أمر مشهود لنا دائما"، وفقا لـ"يورونيوز".

    استاد كرة القدم
    © Sputnik. Alexey Kudenko
    بالفيديو... نبوءة تهدد إقامة كأس العالم 2022 في قطر
    وقال محمد عبد الرحمن آل ثاني أيضاً إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالإرهاب.

    وفي معرض حديثه عن العلاقات مع إيران، قال الوزير أنه يجب الوصول إلى علاقات بناءة وصحية مع إيران. كما يجب التعايش جنبا إلى جنب وبسلام مع إيران والتعامل في مجال الطاقة والنفط.

    وعن تنظيم كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022، قال إنه حتى وإن استمرت المقاطعة، فستضمن الدوحة احتضان فعاليات كأس العالم بشكل جذاب ورائع.

    يشار إلى أنه في الـ 5 من حزيران/ يونيو، قطعت كل من العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية" وآخذة عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

    وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الإمارة الغنية إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر يوم الإثنين ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية.

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