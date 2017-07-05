مصر: مطالب الدول العربية من قطر ليست محل تفاوض

وحسب "رويترز" قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح نقلته قناة (أون) التلفزيونية الخاصة "الأمر منذ البداية لم يكن محلا للتفاوض… ليس هناك حل وسط".

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب والتحالف مع غريمتهم إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وقدمت الدول الأربع قائمة من 13 مطلبا وقالت إنها تلقت ردا سلبيا عليها.