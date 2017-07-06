حماس تشكر مصر

وجاء في بيان للحركة، تلقت "سبوتينك" نسخة منه أن حماس تثمن "دور مصر التاريخي والذي يعبر عن الأصالة العروبية والمروءة التي أبت إلا أن تقوم بواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني المحاصر المكلوم في قطاع غزة، وقد جرت جملة من المباحثات أسفرت عن بعض النتائج التي سيكون لها أثرها في تخفيف أعباء قطاع غزة".

وأضافت حماس: "تم خلال اللقاءات مع الجانب المصري مناقشة موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث أبدى وفد الحركة انفتاحه التام لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني كما تم التأكيد على أن حماس لم تمانع من قيام حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في القطاع، إلا أن الواقع العملي قد فرض تشكيل اللجنة الإدارية لمتابعة الشؤون المعيشية لمواطني القطاع".

وطالب وفد حماس الجانب المصري الإشراف على تنفيذ اتفاق القاهرة بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ودعت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إلغاء القرارات كافة التي اتخذها مؤخرا بحق مواطني قطاع غزة.

وجددت حركة حماس تقديرها "للدور التاريخي" لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية واحترام الحركة وحرصها على الأمن القومي المصري.