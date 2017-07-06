وزير الخارجية الألماني يستبعد التصعيد العسكري في الأزمة القطرية

© REUTERS/ RAFAEL MARCHANTE موفد أممي إلى قطر والكويت لبحث الأزمة الخليجية

وجدد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لجهود دولة الكويت لحل الأزمة القطرية، داعيا إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار من أجل التوصل لحل يرضي الجميع، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وعاد جابرييل، أخيرا، من جولة في منطقة الخليج، شملت السعودية والإمارات وقطر والكويت، لبحث المساعي الدولية لحل الأزمة القطرية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.