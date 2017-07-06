تبيان أقصى حد لتراجع قطر

ويمكن أن يطول أمد الأزمة القطرية الخليجية لاستحالة تلبية شروط الدول المقاطعة لقطر، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا".

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي البروفيسور غريغوري كوساتش، قوله "تبين من تصريحات المسؤولين القطريين الأخيرة أنهم لا ينوون أن يتراجعوا بعيدا".

ولا يرى الخبير إمكانية إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وقطع العلاقات مع إيران، مرجحا أن توافق قطر على تقديم "تنازلات طفيفة تتعلق بتواجد المجموعات التي تنظر إليها الدول المقاطعة بأنها إرهابية في أراضيها. إنه أقصى حد ممكن لتراجع قطر".

وأضاف المحلل "لا مكان للحديث عن إجراء تغييرات خطيرة على السياسة القطرية".