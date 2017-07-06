ترامب: نريد حلا سياسيا في سوريا لا يسمح بزيادة الوجود الإيراني

© Sputnik. Alekci Nikolski ماكرون يتفق مع ترامب على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي، أندجيه دودا، عقد في وارسو اليوم الخميس، 6 يوليو/تموز، قال ترامب "سوريا تحتاج إلى عملية سياسية تعطل دور إيران في المنطقة".

وأضاف ترامب، كما لابد أن يقوم الحل السياسي في سوريا أيضاُ على "عرقلة تقدم المنظمات الإرهابية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل، مساء أمس الأربعاء، إلى وارسو في مستهل جولة أوروبية تستمر 4 أيام يشارك خلالها في قمة مجموعة الـ 20 في هامبورغ الألمانية ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" في مطار وارسو حيث كان وزير الخارجية البولندي ويتولد واتشيكوفسكي في استقبال الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بحسب "فرانس برس".