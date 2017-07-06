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14:01 06 يوليو/ تموز 2017
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    وزارة الخارجية السورية

    الخارجية السورية: العدوان التركي في ريف حلب يخالف قرارات مجلس الأمن

    © Photo/ SANA
    العالم العربي
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    أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن ما يقوم به النظام التركي من سياسة العدوان والأوهام التوسعية على الأراضي السورية يخالف بشكل صارخ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

    الجيش التركي في جرابلس السورية
    © Sputnik.
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    وقالت الوزارة، في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم الخميس 6 يوليو/تموز، إن "العدوان التركي الجديد في منطقة أعزاز وجسرين وأخترين بريف حلب الشمالي يأتي في سياق الدور التدميري الذي تضطلع به الحكومة التركية في سوريا، ويجعل تركيا شريكا أساسيا للإرهاب والتآمر الموجهين ضد سورية بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    وأضافت الوزارة "كانت سورية قد شرحت في رسائل متطابقة سابقة الأعمال التي قامت بها تركيا من احتلال لأراض سورية واستخدام للقوة المسلحة والدعم الذي قدمه نظام أردوغان للمجموعات الإرهابية المسلحة من إيواء وتدريب وتسليح، ناهيك عن سياسة بناء الجدران التي بدأها في عدة مناطق على طول الحدود السورية باقتطاع أراض واسعة من الجمهورية العربية السورية وعلى حساب المزارعين السوريين في تلك المناطق".

    وقالت الوزارة: إن ما يقوم به نظام أردوغان يخالف بشكل صارخ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية ونص وروح مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن أعمال أردوغان تمثل مخالفة صارخة بشكل خاص لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على سيادة ووحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية.

    وتابعت الوزارة "يأتي العدوان التركي الجديد في سياق الدور التدميري الذي تضطلع به الحكومة التركية في سورية ويجعل تركيا شريكا أساسيا للإرهاب والتآمر الموجهين ضد سورية بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويدرك المجتمع الدولي أن الوضع في المنطقة لا يحتاج إلى مزيد من التعقيد والإرهاب والدمار”.

    وقالت الوزارة "انطلاقا من ذلك فإن الجمهورية العربية السورية التي حذرت مراراً من مخاطر السياسات التي يتبعها النظام التركي، فإنها تناشد المجتمع الدولي للوقوف في وجه التحركات التركية المدمرة ووقفها وإدانتها".

    وأضافت "إن الجمهورية العربية السورية تؤكد تصميم شعبها وقواتها المسلحة على الدفاع عن كل ذرة تراب من أرضها وعلى مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يدعمه ويتبناه نظام أردوغان بكل الوسائل المتاحة".

    وقالت الوزارة: إن استمرار صمت مجلس الأمن إزاء هذه الممارسات والسياسات التي يقوم بها نظام رجب طيب أردوغان سيزيد من رعونة هذا النظام ومن تحديه لإرادة المجتمع الدولي الذي يتطلع إلى وضع نهاية عاجلة للأزمة في سورية وإلى استعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة.

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