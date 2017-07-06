تسجيل
14:02 06 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البشير في القمة العربية

    أستاذ قانون: جنوب أفريقيا قد تحال لمجلس الأمن بشأن "اعتقال البشير"

    © REUTERS/ MOHAMMAD HAMED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 94 0 0

    تجتمع، اليوم الخميس 6 يوليو/ تموز، هيئة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار الحكم الخاص بمصير دولة جنوب أفريقيا، وما إذا كانت انتهكت قواعد المحكمة، حين لم تلق القبض على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته إلى يوهانسبرغ في عام 2015.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS/ Siphiwe Sibeko
    محكمة جرائم الحرب تصدر حكمها بشأن رفض جنوب أفريقيا اعتقال البشير
    وحسب الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ القانون الدولي، فإن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية ضد دولة جنوب أفريقيا، إذا ما صدر حكم قضاة المحكمة بإدانة الدولة، بارتكاب جرم مخالفة قواعد المحكمة، التي وقعت على احترامها.

    وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس:

    الحكم يمكن أن يدين جنوب أفريقيا، وفي هذه الحالة يكون من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تحيل جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن ليتخذ الإجراءات العقابية، أو إحالتها للدول أعضاء المحكمة لاتخاذ القرار المناسب.

    ويرى أستاذ القانون الدولي إن مثل هذا الحكم سيحظى بمتابعة قوية من جانب عديد من الدول، التي أعلنت المحكمة إجراءات لضبط زعمائها، أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير، حيث أن صدور حكم بالإدانة يعني صدور مجموعة أحكام متتابعة مماثلة.

    من جهة أخرى، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، إن المحكمة الجنائية الدولية من الممكن أن تقبل بدفوع جنوب أفريقيا بأنها غير ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال، ومن غير الممكن إلقاء القبض على رئيس جمهورية خلال زيارته لها بموجب قانونها الداخلي، ما يجعل المحكمة تصدر قرارها بعدم الإدانة.

    وكانت دولة جنوب أفريقيا قد أعلنت أن الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير باطل بموجب قانون معمول به في البلاد، يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول، وهو ما يتفق مع القانون الدولي.

    ولكن ما يجعل جنوب أفريقيا قيد المحاكمة حاليًا، هو أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول أثناء وجودهم في الحكم في القضايا المتصلة بجرائم حرب.

    انظر أيضا:

    لماذا تصر "الجنائية الدولية" على محاكمة سيف الإسلام القذافي رغم عدم اختصاصها؟
    الجنائية الدولية تدعو لاعتقال سيف الإسلام القذافي أو أن تسليم نفسه
    الأردن ينفي طلب المحكمة الجنائية الدولية المثول أمامها بشأن البشير
    نائب مصري: يمكن مطالبة قطر بتسليم "الإخوان المدانين" أمام "الجنائية الدولية"
    رئيس الفلبين يرحب باحتمال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية
    الكلمات الدلالية:
    قضية, محاكمة, المحكمة الجنائية الدولية, مجلس الأمن, عمر البشير, روما, جنوب أفريقيا, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الأسلحة التي تحتاج إلى تصليح خارج المصنع، حماة
    في سوريا...أسلحة تبعث من جديد
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    بالأرقام: مجموعة العشرين
    بالأرقام: "مجموعة العشرين"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك