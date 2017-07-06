تسجيل
15:33 06 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    كوريا الشمالية - الزعيم الكوري كيم جونغ أون

    رئيس كوريا الجنوبية يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

    © REUTERS/ KCNA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30 0 0

    أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الخميس، أن عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية أمر مهم، مشيرا إلى أنه مستعد لعقد لقاء معه في حال أدى ذلك إلى تخفيف التوتر ووتيرة المواجهة.

    برلين — سبوتنيك. وقال رئيس كوريا الجنوبية، متحدثا في صندوق "مؤسسة كوربر شتيفتونغ"، في برلين اليوم: "نحن نحتاج للجوار والاتصالات من أجل السلام والتعاون، وخفض التوتر أمر مهم للغاية، كما أن حقيقة عدم وجود أية اتصالات بين الدولتين يعد أمرا خطيرا".

    إطلاق الصاروخ الكوري
    © REUTERS/ KCNA/Handout
    بريطانيا تستدعي سفير كوريا الشمالية لإدانة إطلاق بلاده صاروخا باليستيا

    وتابع قائلا: "يجب علينا استئناف الاتصالات وترقيتها إلى حوار عقلاني، وفي حال نفذت الشروط اللازمة، فإني مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية في أي مكان وزمان، في حال أدى هذا اللقاء لخفض التوتر ومستوى المواجهة".

    كما أشار رئيس كوريا الجنوبية، إلى أن سيئول لا تتمنى تفكيك كوريا الشمالية، ولن تسعى "لابتلاعها".

    وفي التطرق إلى الشأن الإنساني، لفت إلى أنه "طالما هناك أقرباء منفصلون عن ذويهم  في الكوريتين، ما زالوا على قيد الحياة، ينبغي أن يلتقوا ببعضهم البعض"، مشيرا: "هذه هي قضية إنسانية عاجلة، لا بد من حلها قبل كل شيء".

    وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "وإذا كانت كوريا الشمالية غير مستعدة بعد، فإننا سنتيح لأفراد الأسر المنفصلة المقيمة في الشمال فرصة لزيارة قبور أجدادهم، على الأقل في جانبنا".

    وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد أعرب رئيس كوريا الجنوبية، عن أمله بتطور العلاقات مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن آنذاك "تقدم التعاون في شمال — شرق آسيا، بما في ذلك الوصل بين خطوط أنابيب الغاز الجنوبي والشمالي الكوري وروسيا".

    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 105 لمولد الزعيم الكوري كيم كم إل سونغ في بيونغ بيانغ ، كوريا الشمالية 15 أبريل/ نيسان 2017
    © Sputnik. Iliya Pitalev
    نوايا أمريكا الحقيقية تجاه كوريا الشمالية

    كما أشار إلى إمكانية إنعاش مشروع الوصل بين السكك الحديدية بين البلدين، والسكة الحديدية الروسية العابرة لسيبيريا.

    وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا على خلفية التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية والمناورات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديداً لأمنها.

    وتعد الكوريتان في حالة حرب، فلم يجر إبرام اتفاق سلام بينهما بعد الحرب التي دارت رحاها خلال الفترة بين 1950 و1953.

    ويبقى التوتر سمة العلاقات بين البلدين الجارتين، وهو الذي ازداد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، على خلفية تجارب كوريا الشمالية النووية، وإطلاقها لصواريخ باليستية، اعتبرها مجلس الأمن الدولي اعتداء.

    ويعد الحوار بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية جزءا من سياسة الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب مون جاي إن، الرامية للتصالح في شبه الجزيرة الكورية.

    انظر أيضا:

    الولايات المتحدة تهدف إلى ردع كوريا الشمالية على نطاق أوسع
    روسيا تعلن موقفها من التدخل العسكري في كوريا الشمالية
    البيت الأبيض: لن نعلن أبدا أي خطوات قادمة تجاه كوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكوريتين, كوريا اشمالية, كوريا الجنوبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الأسلحة التي تحتاج إلى تصليح خارج المصنع، حماة
    في سوريا...أسلحة تبعث من جديد
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    بالأرقام: مجموعة العشرين
    بالأرقام: "مجموعة العشرين"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك