‏محمد بن راشد يرافقه ولي عهده وأحمد بن سعيد يطمئن على حركة المسافرين في المبنى 3 في مطار دبي الدولي

A post shared by شبكة ابوظبي || أخبار الامارات (@net_ad) on Jul 6, 2017 at 3:57am PDT