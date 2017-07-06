بالفيديو...الجيش السوري يتابع تقدمه ويطوق حقل الهيل

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يحكم سيطرته على نقاط وتلال حاكمة بريف تدمر (فيديو)

قال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" إن الجيش السوري يعمل على إنهاك المسلحين الذين يتمركزون في محيط الحقل قرب المحطة الثالثة عبر قطع كافة الإمدادات والثغرات التي تدعم تواجدهم فهم باتوا تحت الضربات النارية المباشرة ولا يمكنهم الصمود وقت طويل باعتبار المنطقة مكشوفة والجيش السوري سيطر على كافة المرتفعات المشرفة.

وأضاف المصدر: إن تنظيم "داعش" لم يتبق له موارد نفطية تدعم وجوده لذا يحاول بكافة الوسائل الدفاع بشراسة عن تلك الحقول, ولكن الإسناد الجوي الذي يرافق القوات البرية يبدد من أحلامه ويجعل وجوده مجرد مصيدة تكبده مزيدا من الخسائر وقد حققت الطلعات الجوية المروحية والقاذفة خلال اليومين الماضيين نتائج كبيرة أسهمت في منح القوات البرية مزيدا من التقدم.

وكانت القوات السورية والحلفاء قد باشرت قبل أيام بحشد تحضيرات ميدانية كبيرة للاتجاه نحو بلدة "السخنة" ومنها إلى دير الزور المحاصرة آخر معاقل تنظيم "داعش" في تلك المنطقة.