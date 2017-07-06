فرنسا: الأسد عاجز عن حل الصراع بمفرده ولدينا خطتين

وجاءت تلك التصريحات في بيان رسمي للوزارة، أضافت فيه:

لدينا خطتين، الأولى تفيد بأننا لا نسعى إلى وضع رحيل الأسد شرطا أساسيا للمحادثات، أما الثانية فتشير إلى أن الرئيس السوري لا يستطيع إيجاد حل للصراع في سوريا بمفرده.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس السوري بشار الأسد، وأن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، وأضاف:

هذه المسألة تحتاج إلى خارطة طريق دبلوماسية وسياسية، القضية لا يمكن حسمها بنشر قوات عسكرية فقط، فهذا خطأ، أما أولوياتي الأساسية واضحة، وهي الحرب الشاملة ضد الجماعات الإرهابية.