الجيش اليمني: "الكمائن" أوقعت أكثر 700 قتيل وجريح للتحالف

وحول المعارك التي دارت اليوم في مدينة صرواح بمحافظة مأرب وسط اليمن، وراح ضحيتها عدد من اليمنيين وفقاً لبيان التحالف، قال راشد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس 6 يوليو/ تموز، أن الجيش اليمني النظامي خسائره من عمليات القصف من الجو ليست كبيرة نظراً لعدم تمركز القوات في مكان ما بأعداد كبيرة، وتقوم القوات بشغل مساحات أكبر على الأرض وهو الأمر الذي يفشل في أغلب الأحوال مفعول الطلعات الجوية للتحالف، والتي يقومون بها بصفة منتظمة خلال الثلاث أعوام الماضية.

وعن بيانات الخسائر التي يتكبدونها وفقاً لبيانات التحالف الرسمية، أكد راشد، أن تلك البيانات صحيحة بالنسبة للقتلى والجرحى من المدنيين، الذين يتم قصفهم في منازلهم هم وأسرهم أو في الأسواق أو سرادقات العزاء والأفراح، وهم يقومون بتلك العمليات عن قصد عندما يفشلون في قصف وحدات الجيش، ويتم تصدير تلك المجازر على أنها عمليات عسكرية ضد وحدات الجيش اليمني وهو أمر عار من الصحة.

ولفت راشد إلى أن الجيش يقوم بنصب الكمائن لقوات التحالف والموالين لها، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وقد تجاوزعدد القتلى والجرحى للتحالف 700 فرد خلال الأسابيع الماضية، بجانب المعدات والآليات، ولفت إلى أن هناك مفاجآت نوعية وتقنية سيعلن عنها في المعارك خلال الفترة القادمة.

وكان التحالف قد أعلن اليوم، تكبد "أنصار الله" وحلفائهم خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي أكثر من 164 قتيلاً في ميدي، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا إثر عمليات القصف والغارات الجوية لقوات التحالف العربي.