تسجيل
20:06 06 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    الجيش الليبي

    خبير عسكري يعرض مكاسب انتصار الجيش الليبي في بنغازي

    © AFP 2017/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 11510

    أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، عن تحرير مدينة بنغازي بكاملها من كل الجماعات الإرهابية، بعد جهود كل جنود القوات المسلحة والقوة المساندة، وكفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه، دام أكثر من 3 سنوات متتالية دون توقف، تحمل خلالها المواطن مرارة الحرب وقسوتها، وقدم فيها الجيش أضحيات غالية.

    الوضع في ليبيا
    © Sputnik. أندري ستينين
    المسماري: سنقدم أدلة تؤكد دعم السودان وقطر وتركيا للإرهاب في ليبيا وسوريا
    يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد محمد مهنى:

    إن الانتصارات التي حققها الجيش الليبي في مدينة بنغازي على الإرهابيين، تؤدي إلى تحرير باقي المدن الليبية وفي مقدمتها درنة، وهي المدينة الوحيدة المتبقية في الشرق.

    وأشار مهنى إلى أن صعوبة تحرير باقي الأراضي الليبية، تكمن في استمرار حظر السلاح عن الجيش الليبي، الذي يعتمد على معدات قديمة منها طائرات من الستينيات، تمت صيانتها وإدخالها العمل من قبل سلاح الطيران، فضلا عن أن الجيش الليبي لديه تحركات في الجنوب والغرب منذ فترات، لكنه لم يتحرك عمليا لتحرير كامل في تلك الجهات، موضحا أنه لابد من تحرير مدينة درنة قبل التحرك في تلك الاتجاهات.  

    فيما صرح الأكاديمي والمحلل السياسي د. محمد أبو راس الشريف:

    أن الشيء الإيجابي في هذا الانتصار هو الحصول على مزايا سياسية مستقبلا وأن تكون الكفة دائما لصالح المؤسسة العسكرية الليبية، ضد المليشيات والداعمين السياسيين لهم، الذين ينتمون لفصيل الإسلام السياسي "الراديكالي" مثل "الإخوان المسلمبن" والجماعات الأخرى التي ربما تستغل الجماعات الإرهابية لقتال الجيش الليبي.

    واختتم بأن الانتصار الذي حققه الجيش يعطي حافزا لباقي المدن الليبية للانتفاض في وجه المليشيات، والتعاون مع الجيش الليبي لمساعدة الجيش للوصول إلى العاصمة طرابلس، مضيفا أن هذا الانتصار يعيد اللحمة والوطنية والاجتماعية للشعب الليبي، ويعود بالفائدة على الاقتصاد، وزيادة صدارات النفط التي تعتبر مصدر الدخل الأول للبلاد.   

    انظر أيضا:

    المسماري: سنقدم أدلة تؤكد دعم السودان وقطر وتركيا للإرهاب في ليبيا وسوريا
    مصر لديها الحق في التدخل عسكريا في ليبيا
    مسلحون يعتدون على قافلة للأمم المتحدة في غرب ليبيا
    مسلحو "القاعدة" يخطفون موظفي الأمم المتحدة في ليبيا بمدينة الزاوية
    مصر تكشف أدلة عن دعم قطر للإرهاب في ليبيا...والدوحة ترد
    صحيفة: إرهابي يعمل في سفارة ليبيا بلندن
    الهواري: ليبيا مركز دولي للإتجار بالبشر
    الكلمات الدلالية:
    مكاسب, تحرير بنغازي, الجيش الليبي, حفتر, بنغازي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الأسلحة التي تحتاج إلى تصليح خارج المصنع، حماة
    في سوريا...أسلحة تبعث من جديد
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك