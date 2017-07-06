اليمن: وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ تنفي اقتحام سفارة السودان

© AP Photo/ تحطم مروحية عسكرية شمالي السودان ومقتل أفراد طاقمها

صنعاء — سبوتنيك. وقالت الخارجية في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها أنصار الله": "هذه الافتراءات تأتي في إطار حملة إعلامية مضللة تحاول التغطية على الأعمال المخلة بالأمن والنظام في محافظة عدن المحتلة، ومنها ما قامت به بعض مليشيات العدوان من إحراق ونهب لمبنى القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة بمدينة عدن".

واعتبرت "خارجية صنعاء" اقتحام ونهب قنصلية الصين في عدن، "دليلا على عدم تمكن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على فرض سلطتها وسيطرتها على الأراضي التي يسيطر عليها التحالف العربي بقيادة السعودية، وترك المجال واسعا للجماعات المتطرفة الموالية للتحالف للعبث بالممتلكات الخاصة والعامة بما في ذلك المقار القنصلية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمرافق العامة كالمطار والميناء في عدن والمكلا وسيئون"، حد وصفها.

وحملت "الخارجية" دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات والإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية ومعهم حكومة الرئيس هادي، كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والتعويضات الناتجة عن تلك الأعمال وإشاعة الفوضى وتشجيع تدمير مقدرات اليمن وإيجاد المناخ الخصب لانتشار الإرهاب والجماعات الإرهابية وبالأخص في المحافظات الجنوبية وعلى مستوى اليمن كاملا، حسب تعبيرها.

وجددت خارجية "صنعاء" التأكيد على التزام "حكومة الإنقاذ" وقيام وزارة الداخلية وكل أجهزتها في العاصمة صنعاء بضمان وتوفير أمن وسلامة كل المقار الدبلوماسية والقنصلية بالجمهورية اليمنية، وهو ما تم إبلاغه فعليا لكل البعثات الدبلوماسية المعتمدة والعاملة أوائل العام 2017، عملاً باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للعام 1963 واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمبادئ العامة للقانون الدولي.