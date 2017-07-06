المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2 بالمئة

© REUTERS/ STRINGER لماذا تراجع المغرب عن تعويم الدرهم

رفع البنك المركزي المصري سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 % من 16.75 % بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو/ أيار.

ورفع البنك أيضاً سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29%.

وقال البنك المركزي المصري في بيانه إنه اتخذ هذه الخطوة "تخفيفاً للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7% في مايو/ أيار وهو نفس المعدل المسجل في أبريل/ نيسان في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0% من 1.1 بالمئة.

وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7 % من 31.5 بالمئة "وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة".

وأضاف "يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم".