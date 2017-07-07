الدول المقاطعة لقطر تسحب قائمة المطالب الـ13 وتهدد بإجراءات مستقبلية

© AP Photo/ Kamran Jebreili كاتب بريطاني: أمير قطر لا يحب "الجزيرة"...والقناة ليست السبب في الأزمة مع السعودية

وقال البيان، إنه تبعا للبيان الصادر أمس الأربعاء تؤكد "مصر والسعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، إن تعنت الحكومة القطرية ورفضها المطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعى لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق".

وحسب "رويترز" أضاف البيان أن الدول الأربع تعرب عن "استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالبة المشروعة". مؤكداً أن "المطالب أصبحت لاغية وإن الدول الأربع ستتخذ إجراءات في الوقت المناسب".

وأضاف "الدول الأربع ستتخذ الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها".