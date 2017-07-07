تيلرسون يتجه إلى الكويت الاثنين لبحث تطورات الأزمة مع قطر

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، "بناء على دعوة من أمير دولة الكويت، وزير الخارجية الأمريكي سيزور الكويت يوم 10 يوليو/ تموز، حيث سيلتقي مع كبار المسؤولين في الكويت لبحث الجهود الجارية لتسوية الخلاف في منطقة الخليج".

وأصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين بياناً مشتركاً، مساء الخميس، بعد استلام الرد القطرى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

© AP Photo/ Khaled elfiqi الدول المقاطعة لقطر تسحب قائمة المطالب الـ13 وتهدد بإجراءات مستقبلية

وقال البيان، إنه تبعا للبيان الصادر يوم الأربعاء تؤكد "مصر والسعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، إن تعنت الحكومة القطرية ورفضها المطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعى لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق".

وأضاف البيان أن الدول الأربع تعرب عن "استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالبة المشروعة". مؤكداً أن "المطالب أصبحت لاغية وإن الدول الأربع ستتخذ إجراءات في الوقت المناسب".

وأكد البيان على أن "الدول الأربع ستتخذ الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها".

هذا وتفاقمت الأزمة بين الدول الأربع، السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، وقطر في الـ 5 من الشهر الماضي، وقطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية؛ ثم ما لبثت أن قدمت لها، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة "المطالب الخليجية" إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية.