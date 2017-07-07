ضاحي خلفان: قطع الاتصالات عن قصر تميم ووضعه قيد الإقامة الجبرية

© AP Photo/ Khaled elfiqi الدول المقاطعة لقطر تسحب قائمة المطالب الـ13 وتهدد بإجراءات مستقبلية

وأضاف "خلفان"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن الحكومة القطرية تواجه مشكلات لا حصر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب. كما ذكر خلفان أن معلومات تناهت إليه بأن تميم بن حمد قيد الإقامة الجبرية، ودعا إلى التأكد من النبأ لتقديم عون خليجي له.

وأوضح قائد شرطة دبي السابق "كله من حمد بن جاسم، ويفترض عربيا أن يدرج على قائمة الراعي الأول للإرهاب".

وفي تطور مثير، امتدح المسؤول الأمني الإماراتي أمير قطر تميم بن حمد، واصفا إياه بأنه ضد جماعة "الإخوان الشريرة والجماعات الإرهابية"، فيما دعا بالمقابل إلى أن يدرج العرب رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، في قائمة الإرهاب بصفته الراعي الأول له، مؤكداً أنه إذا كان تميم في الإقامة الجبرية فعلا، فعلى الجماهير القطرية أن تنزل الشارع تقول لحمد بن خليفة إرحل.

عاجل:

تم قطع الاتصالات عن قصر تميم بأمر والده ⁧#حمد_بن_خليفة⁩ ووضع سيارة تشويش بجوار القصر،



هذا الخبر الذي وردني امس — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 7, 2017

​تميم تحت الإقامة الجبرية

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 7, 2017

​تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان الشريرة والجماعات الارهابية..تحية لتميم ولمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب.

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 6, 2017

​يفترض عربيا أن يدرج حمد بن جاسم على قائمة الراعي الاول للارهاب.

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 7, 2017

​مع عالم الاعلام اليوم المفروض خبر الاقامة الجبرية لتميم يؤكد سريعا او ينفى..لانه اذا كان تحت الاقامة الجبرية يجب تقديم العون الخليجي له

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 7, 2017

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