ضاحي خلفان: قطع الاتصالات عن قصر تميم ووضعه قيد الإقامة الجبرية

وأوضح قائد شرطة دبي السابق "كله من حمد بن جاسم، ويفترض عربيا أن يدرج على قائمة الراعي الأول للإرهاب".
وفي تطور مثير، امتدح المسؤول الأمني الإماراتي أمير قطر تميم بن حمد، واصفا إياه بأنه ضد جماعة "الإخوان الشريرة والجماعات الإرهابية"، فيما دعا بالمقابل إلى أن يدرج العرب رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، في قائمة الإرهاب بصفته الراعي الأول له، مؤكداً أنه إذا كان تميم في الإقامة الجبرية فعلا، فعلى الجماهير القطرية أن تنزل الشارع تقول لحمد بن خليفة إرحل.
عاجل:— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 7, 2017
تم قطع الاتصالات عن قصر تميم بأمر والده #حمد_بن_خليفة ووضع سيارة تشويش بجوار القصر،
هذا الخبر الذي وردني امس
تميم تحت الإقامة الجبرية
تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان الشريرة والجماعات الارهابية..تحية لتميم ولمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 6, 2017
يفترض عربيا أن يدرج حمد بن جاسم على قائمة الراعي الاول للارهاب.
مع عالم الاعلام اليوم المفروض خبر الاقامة الجبرية لتميم يؤكد سريعا او ينفى..لانه اذا كان تحت الاقامة الجبرية يجب تقديم العون الخليجي له
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