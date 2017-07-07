إصابة حمد بن خليفة...وأول صورة له منذ بداية الأزمة الخليجية

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد تعرض الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "لشرخ في الساق مما استدعى تدخلا جراحيا بسيطا".

وقال جوعان بن حمد، في تغريدة على عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن والده أصيب بشرخ في الساق، دون أن يحدد المكان والتاريخ والإصابة، وما إذا كانت ناتجة عن حادث معين.

وكتب جوعان على "تويتر": تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخلا جراحيا بسيطًا.. أجر وعافية يا بو مشعل"، ونشر جوعان صورة للأمير السابق راقداً في السرير.

تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخل جراحي بسيط.. اجر و عافية يا بو مشعل.. pic.twitter.com/YAB6AKsOEA — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 6, 2017

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