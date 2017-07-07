قرقاش: من يعادي السعودية وسلمان ليس له مكان في الخليج

وجدد قرقاش، في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اتهامه للدوحة بالتآمر، وبأن سياساتها ألحقت الضرر بـ"البحرين والسعودية ودولا عربية عديدة".

وأضاف الوزير الإماراتي أنه بالمقابل رأى في تركيز "الدفاع باللغة الإنجليزية" في هذا البلد على عدم دعمه لجماعة الإخوان المسلمين وجبهة النصرة، "خطوة إيجابية"، تمنى أن تُنفذ.

جاهل من يحمل أوهام الإنتصارات الإعلامية وقدرة المال على التعويض عن الجار، وواهم من يعتقد أن له مكان في الخليج العربي وهو عدو للسعودية وسلمان. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 6, 2017

​الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودوّل عربية عديدة عجيب غريب، مؤمرات حيكت وأشرطة إنتشرت ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 6, 2017

​الرسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة،الدفاع باللغة الإنجليزية يركز الآن على عدم دعمها للأخوان والنصرة،هي خطوة إيجابية أتمنى أن يتبعها التنفيذ.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 6, 2017

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