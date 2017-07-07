صحيفة: موقف أمريكي مفاجئ حول الأسد

ووفقاً لمعطيات الصحيفة، يدور الحديث، وعلى وجه الخصوص، حول حلب التي تمت استعادتها من المسلحين من قبل الجيش السوري بدعم من روسيا. ونوهت الصحيفة إلى أن أميركا لا تعتزم تسليم السلطات السورية أجزاء من البلاد والتي تم تخليصها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي من قبل حلفاء أميركا. ويقترح إبقاء مسؤولية السيطرة على هذه المناطق بيد التشكيلات المرتبطة بواشنطن، مثل "قوات سوريا الديمقراطية".
ويؤكد ذلك، وفقا للصحيفة، ما نشرته وسائل إعلام أخيرا عن الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي صرح فيه تيلرسون، بأن مصير الأسد مرتبط بموقف روسيا.
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