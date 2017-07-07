مقتل 10 عسكريين من الجيش المصري بهجومين على حاجز أمني شمال سيناء

© AFP 2017/ Mohamed El-Sherbeny عملية أمنية للقوات المسلحة المصرية في شمال سيناء

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن مسلحين هاجموا نقطة تجمع لقوات الجيش، في قرية البرث بمدينة رفح، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت المصادر إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من العسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103.

وأضافت أن نحو 26 على الأقل من قوات الأمن أصيبوا في الهجومين اللذين وقعا في منطقة البرث جنوبي مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم "داعش الإرهابي".

مقتل 10 من رجال الأمن المصري في تفجير انتحاري بمحافظة شمال #سيناء

اللهم اسكنهم فسيح جناتك يا رب.. — totti (@ahmdtotti) July 7, 2017

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صد هجوم ضخم علي كمين في سيناء ١٢ سياره دفع رباعي و موتوسيكلات و حوالي ١٥٠ تكفيري.. تم تفجير ٢ سياره… https://t.co/9nfQfKO9dS — #كلنا_فداء_لمصر (@ibibars1) July 7, 2017

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