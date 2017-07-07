مقتل 10 عسكريين من الجيش المصري بهجومين على حاجز أمني شمال سيناء

وأشارت المصادر إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من العسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103.
وأضافت أن نحو 26 على الأقل من قوات الأمن أصيبوا في الهجومين اللذين وقعا في منطقة البرث جنوبي مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.
وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم "داعش الإرهابي".
مقتل 10 من رجال الأمن المصري في تفجير انتحاري بمحافظة شمال #سيناء— totti (@ahmdtotti) July 7, 2017
اللهم اسكنهم فسيح جناتك يا رب..
عاجل— #كلنا_فداء_لمصر (@ibibars1) July 7, 2017
صد هجوم ضخم علي كمين في سيناء ١٢ سياره دفع رباعي و موتوسيكلات و حوالي ١٥٠ تكفيري.. تم تفجير ٢ سياره… https://t.co/9nfQfKO9dS
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